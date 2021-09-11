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شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في بلدية رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في بلدية رابغ
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت بلدية محافظة رابغ، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على المرتبة السادسة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– محام مساعد.
– باحث استثمار مساعد.
شروط وظائف بلدية محافظة رابغ:
وبيّنت بلدية رابغ، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– يشترط أن يكون سبق له/ لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة والسابعة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية.
– الترشيح النهائي يتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية
طريقة التقديم على وظائف بلدية رابغ:
وأوضحت بلدية رابغ، أنّ على الراغبين والراغبات التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 صفر 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 صفر 1443هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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