وظائف شاغرة للجنسين في بلدية رابغ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة رابغ، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على المرتبة السادسة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– محام مساعد.

– باحث استثمار مساعد.

شروط وظائف بلدية محافظة رابغ:

وبيّنت بلدية رابغ، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له/ لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة والسابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية.

– الترشيح النهائي يتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية

طريقة التقديم على وظائف بلدية رابغ:

وأوضحت بلدية رابغ، أنّ على الراغبين والراغبات التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 صفر 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 صفر 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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