22 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– تقني طبي علم الوراثة الخلوي (الرياض).

– فني مختبر أسنان مساعد (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– أخصائي أول برنامج إدارة البيانات (الرياض).

– ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

– محلل توحيد المقاييس (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

– محلل الامتثال (الرياض).

– مأمور حركة (الرياض).

– مندوب شحن (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/ الحرجة (جدة).

– اختصاصي سريري (جدة).

– مساعد ثاني طب أسنان (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– استشاري عناية مركزة للأطفال (المدينة المنورة).

– استشاري مواليد (المدينة المنورة).

– مدير إدارة الرعاية الصيدلانية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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