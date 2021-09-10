وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول تطوير الأعمال (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

– أخصائي منتجات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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