الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

#وظائف شاغرة لدى آركو للاستقدام في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشؤون القانونية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الحقوق).

– أخصائي مبيعات الأعمال (الرياض، وجدة، والدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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