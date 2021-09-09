وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الزامل للصناعات الغذائية” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التغذية، الكيمياء، تكنولوجيا الغذاء).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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