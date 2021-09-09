وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المشتريات، أو المحاسبة).

– أخصائي بصريات: شهادة البكالوريوس في تخصص بصريات وعلوم الرؤية.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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