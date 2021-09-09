بيل جيتس يستحوذ على أكبر حصة في سلسلة فنادق "فور سيزونز"

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

استحوذت الشركة التي تدير استثمارات مؤسس مجموعة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، على السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة "فور سيزونز".



ووصلت قيمة الصفقة 2.21 مليار دولار، حسب بيان نشر أمس.

وبموجب الاتفاق سترتفع حصة شركة "كاسكيد إينفستمنت" التي تمتلك أصلا 47.5% من المجموعة الفندقية، إلى 71.25% بعد شراء حصص للمجموعة المساهمة المهمة الأخرى "شركة المملكة القابضة" التي يملكها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وقالت سلسلة فنادق "فور سيزونز"، في بيان، إن الصفقة تعني أن قيمتها تقدر بـ10 مليارات دولار.

وستحتفط شركة المملكة القابضة بـ23.75% من المجموعة بعد إبرام الصفقة في يناير/كانون الثاني 2022.

كما سيحتفظ مؤسس سلسلة الفنادق، إيزادور شارب، بـ5% التي يمتلكها حاليا.

و"فور سيزونز" تأسست في 1960 وتطورت على مر السنين، لتصبح سلسلة فنادق فاخرة تضم الآن 121 فندقا ومنتجعا، بالإضافة إلى 46 مبنى سكنيا في 47 دولة.

وكانت أدرجت في البورصة عام 1997 لكنها سحبت منها في العام 2007 بعد الاستحواذ عليها من قبل "كاسكيد إينفستمنت" وشركة المملكة القابضة و"شارب".

أما "المملكة القابضة" فقد تأسست في 1980، وتمتلك مصالح في علامات تجارية لفنادق فاخرة أخرى بينها "سافوي" في لندن و"ذي بلازا" في نيويورك، كما تستثمر في التجارة الإلكترونية والمنتجات البتروكيميائية والرعاية الصحية.