وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة العليان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المنتجات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الشؤون المالية/ العقارات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– محاسب أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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