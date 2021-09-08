وظائف شاغرة لدى المركز الوطني لإدارة النفايات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي.

تفاصيل وظائف موان:

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميزانية.

– مفتش إدارة النفايات.

– مدير عام التواصل المؤسسي.

– أخصائي محتوى.

– أخصائي منصات اجتماعية.

– مدير مكتب البيانات.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– أخصائي رقابة وتفتيش.

– محلل بيانات.

– مدير إدارة الأمن السيبراني.

– أخصائي تطوير أعمال.

– أخصائي متابعة.

– مدير عام الحلول الرقمية.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي قواعد بيانات.

– مستشار تقنية المعلومات.

– مستشار تقني في مجال البيئة.

– مدير عام التشغيل الفني.

– مدير عام إدارة المالية.

– مدير إدارة الأبحاث والتطوير.

– باحث اقتصادي في مجال البيئة.

– مدير إدارة الأنظمة والتشريعات.

– مدير إدارة التفتيش.

– مدير إدارة الشكاوى.

– أخصائي مالية.

– مدير إدارة الحوكمة.

– أخصائي توظيف.

– أخصائي عقود.

شروط وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات:

وبيّنت إدارة المركز، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– ألا يقل مؤهل المتقدم عن البكالوريوس.

– يفضل أن تكون الخبرة السابقة في المجال البيئي.

– ألا تقل سنوات الخبرة عن 8 سنوات للوظائف القيادية.

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف مركز موان:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر الوظيفة المقدم عليها في العنوان وذلك على البريد الإلكتروني: ([email protected])، والتقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2021م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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