وظائف فنية وهندسية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني معدات (عدد وظيفتين).

– فني تقنية المعلومات.

– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.

– مهندس شبكات (عدد 3 وظائف).

– مهندس شراء وتوريد مواد وقطع غيار.

– عامل.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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