وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة Ericsson

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة Ericsson:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تكامل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة تقنية المعلومات، أو هندسة الاتصالات).

– مدير المكتب الخلفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة إريكسون:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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