شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة Ericsson ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة Ericsson
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة Ericsson:
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تكامل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة تقنية المعلومات، أو هندسة الاتصالات).
– مدير المكتب الخلفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.
طريقة التقديم على وظائف شركة إريكسون:
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
المزيد من الأخبار