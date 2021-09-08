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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.
تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إدارة التعب (الظهران).
– رئيس هندسة هياكل الطائرات (الظهران).
– فني أول المعايرة والمقاييس (الظهران).
– مدرب علوم الطيران (الرياض).
طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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