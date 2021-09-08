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موعد إطلاق «آيفون» الجديد.. تعرف عليه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أرسلت  «آبل» دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث الإطلاق السنوي في 14 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أجهزة «آيفون» الجديدة.

 

وقد تعلن الشركة عن طرز جديدة من ساعاتها الرقمية وسماعات «إيربودز». وتصدر الشركة ساعات جديدة سنوياً، ومن المقرر أن تخضع سماعاتها للمراجعة منذ إصدار آخر تحديث في عام 2019.

 

وسيتم إطلاق بث «آبل» على موقعها الخاص، حيث بدأ الشركة بعقد فعالياتها افتراضياً منذ بداية جائحة 2020.

 

وتعلن «آبل» عن أجهزة «آيفون» الجديدة في سبتمبر.

 

يذكر أن  موقع "ديديتال ترندس" لا يتوقع أن يشهد «آيفون 13» تغييرات كبيرة في تصميم الهاتف العام، مبرزاً أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير آيفون 12، مع إدخال بعض التعديلات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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