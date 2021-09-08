الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مترجم (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة، اللغويات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير موقع الصيانة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات).

– مساعد تنفيذي (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مبيعات/ أجهزة العمليات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة إلكترونيات).

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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