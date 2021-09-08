وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجمع بمنطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:

وأبرزت إدارة المجمع، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

– مبرمج جافا سكريبت: شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم جرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور مواقع وتطبيقات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تطوير البرمجيات.

التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف:

وأوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المجمع الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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