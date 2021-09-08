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#وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

#وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

على مسمى مخطط التدريب

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مخطط التدريب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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