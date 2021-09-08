وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مخطط التدريب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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