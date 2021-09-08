وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بن زقر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سعيد محمد عبيد بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، وجدة، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس عمليات التحول (عدد وظيفتين/ رابغ).

– مشرف النقل (جدة).

– ممثل/ مندوب مبيعات (عدة مدن).

طريقة التقديم على وظائف شركة بن زقر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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