وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة تيتكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو لتقنيات التعليم:

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أبحاث.

– مهندس بيانات.

– محلل تجربة العملاء.

التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وأوضحت شركة تيتكو لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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