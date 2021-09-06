شكرا لقرائتكم 77 #وظيفة شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 6 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة).

تفاصيل وظائف مجموعة شركة عبداللطيف جميل:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ الرياض).

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ جدة).

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ الدمام).

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ الطائف).

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ المدينة المنورة).

– موظف استقبال وخدمة عملاء/ مُرحب (عدد وظيفتين للنساء/ مكة المكرمة).

– محلل بيانات (عدد وظيفتين للنساء/ جدة).

– أخصائي علاقات الضيوف (عدد وظيفتين للنساء/ جدة).

– أخصائي علاقات الضيوف (عدد وظيفتين للنساء/ الرياض).

– مدير استقبال (عدد وظيفتين/ الطائف).

– مدير استقبال (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– سائق (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سائق (عدد وظيفتين/ جدة).

– سائق (عدد وظيفتين/ الدمام).

– سائق (عدد وظيفتين/ الطائف).

– سائق (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– سائق (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

– مسؤول قطع غيار (الرياض).

– مسؤول قطع غيار (عدد وظيفتين/ جدة).

– مسؤول قطع غيار (مكة المكرمة).

– مسؤول قطع غيار (الدمام).

– مسؤول قطع غيار (المدينة المنورة).

– مسؤول قطع غيار (الطائف).

– ميكانيكي مركبات (عدد وظيفتين/ الطائف).

– ميكانيكي مركبات (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– ميكانيكي مركبات (عدد وظيفتين/ الدمام).

– فني صيانة مركبات (عدد وظيفتين/ الرياض).

– فني صيانة مركبات (عدد وظيفتين/ جدة).

– فني صيانة مركبات (عدد وظيفتين/ الدمام).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ جدة).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ الطائف).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ الرياض).

– دهان مركبات (عدد وظيفتين/ الدمام).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ جدة).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ الدمام).

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ الطائف).

التقديم على وظائف شركة عبداللطيف جميل:

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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