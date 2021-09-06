وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية والمصرفية، إدارة الأعمال، نظم معلومات محاسبية أو إدارية).

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الإدارة المالية، المالية والمصرفية، نظم المعلومات).

التقديم على وظائف الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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