شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلنت شركة أوبو الصينية، عن إطلاق أحدث إصدار لسلسلة هواتف Oppo Reno في مصر، وهما، Oppo Reno 6 5G، وOppo Reno 6.



وتخدم سلسلة "Oppo Reno" حالياً أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم كل شهر، والذين يقومون بالتقاط متوسط 2 مليار صورة وأكثر من 200 مليون ذكرى عبر الفيديو.

وتعمل سلسلة هواتف OPPO Reno 6 بنظام تشغيل Color OS 11. وهو نظام تشغيل قائم على أندرويد.

وعلى واجهة OPPO Reno 6، وOPPO Reno 6 5G، تتواجد شاشة "أموليد" 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل تعيين اللمس 180 هرتز، وتقدم الشاشة تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة.

والشاشة أيضاً حاصلة على اعتماد SGS Eye Care Display لرعاية العين، حيث تم اعتمادها كشاشة "ذات إضاءة زرقاء منخفضة" تساعد في تخفيف الضغط على العين.

ويأتي OPPO Reno 6، وOPPO Reno 6 5G بشهادة العرض العالي الجودة لكل من Netflix HD وAmazon Prime Video HD، مما يتيح للمستخدمين عرض المحتوى بتفاصيل أكثر دقة.

ويتضمن هاتف OPPO Reno 6 كاميرا رباعية بالذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية 44 ميجابيكسل.

بينما يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية 32 ميجابيكسل.

كذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة.

ويأتي الهاتف بشاحن سريع بقوة 50 واط، وبطارية طويلة المدى سعة 4310 مللي أمبير.

ويمكن شحن هاتف OPPO Reno 6 بنسبة 100%، في خلال 45 دقيقة فقط، كما يمكن شحن Reno6 5G حتى 100% في 28 دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم حتى مع بطارية منخفضة للغاية مع بطارية ضخمة 4300 مللي أمبير، وشاحن SuperVO OC 2.0. 65 واط.

بينما يعد OPPO Reno 6 5G أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.

ويقدم كل من، OPPO Reno 6، وOPPO Reno 6 5G للمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً.

سلسلة OPPO Reno 6، ستكون متوفرة في السوق المصرية بنسختين هما OPPO Reno 6، وOPPO Reno 6 5G، بدءاً من 7 سبتمبر/أيلول الجاري، بسعر تجزئة 5990 جنيها.

كذلك سوف يتوفر OPPO Reno 6 5G للبيع بسعر تجزئة 8990 جنيها.

يتميز الهاتف بالتصميم المميز جدا، كما أن وزن الهاتف مقبول مع معدل تخانة جيد فيمكنك استخدامه بيد واحدة بدون مشكلة، حيث يأتي الهاتف بأبعاد 156.8×72.1×7.6 ملم مع وزن 182 جراما.

يدعم الهاتف خدمات الجيل الخامس الـ 5G، كما أن الهاتف يتميز بشحن سريع بقوة 65 واط، وهي سرعة شحن ممتازة جدا كالمعتاد من أوبو، ويتم شحن البطارية في نصف ساعة فقط .

البصمة مدمجة بالشاشة وتقدم استجابة ممتازة جدا.

لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب ذاكرة خارجية، ولا سماعات الاستريو بعكس المنافسين، ولا يوجد منفذ الـ3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.