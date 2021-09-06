وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير برنامج المسؤولية المجتمعية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس البيانات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مساعد تنفيذي: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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