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شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الشبكات، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية:
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول أنظمة أول.
– مهندس الأمن السيبراني.
– أخصائي الشبكات والأمن.
طريقة التقديم على وظائف شركة تطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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