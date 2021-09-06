وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الشبكات، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أنظمة أول.

– مهندس الأمن السيبراني.

– أخصائي الشبكات والأمن.

طريقة التقديم على وظائف شركة تطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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