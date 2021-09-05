وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى قسم اضطرابات التواصل والبلع بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاج نطق ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص علاج النطق.

– أخصائي علاج سمع ثانٍ: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص علاج السمع.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)



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