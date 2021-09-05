الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمات إدارة المكاتب والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق والإعلان، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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