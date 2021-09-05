وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل القوى العاملة الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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