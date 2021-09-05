وظائف

#وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

#وظائف إدارية شاغرة في الملاحة الجوية

لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل القوى العاملة الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا