وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مصمم جرافتي”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في محافظة جدة.

شروط وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تصاميم وإخراج، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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