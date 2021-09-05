الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

#وظائف شاغرة لدى مختبرات البرج في رابغ

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي مختبر”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رابغ.

شروط وظائف شركة مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على الوظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر