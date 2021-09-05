10 #وظائف شاغرة لدى تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– معلم التربية الفنية.

– معلم تربية خاصة.

– معلم التربية البدنية.

– مساعد معلم.

– أخصائي سمعيات.

– مدرب نطق وتخاطب.

– مشرف المستفيدين.

– أخصائي علاقات عامة وتسويق.

– مدير السكن والضيافة.

– مقدم رعاية.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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