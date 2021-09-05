وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كليات ومعاهد الهيئة الملكية في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أستاذ مساعد (هندسة ميكانيكية/ ديناميكس وكنترول).

– محاضر هندسة ميكانيكية (هندسة حرارية).

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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