شركة فيليبس تطلق تلفازا ذكيا بسعر خيالي

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلنت شركة فيليبس الهولندية، اليوم الأحد، عن إطلاق التلفاز الذكي OLED+986 الفاخر الجديد.



وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يجمع ما بين التصميم الأنيق ولوحة OLED ساطعة وسماعة ساوند بار فاخرة من باورز آند ويلكينز Bowers & Wilkins مع دعم تقنية دولبي Atmos.

وأشارت شركة فيليبس أن التلفاز OLED الفاخر الجديد يوفر صورة فائقة الجودة بفضل تجهيزه بلوحة 4K-OLED-Evo من شركة إل جي، والتي تمتاز بأنها أكثر سطوعا بنسبة 20% من الموديل السابق، كما يعمل المعالج المزدوج على تحسين التباين والألوان.

ويدعم التلفاز الذكي الجديد تقنية دولبي Vision وHLG وHDR10 وHDR10+ Adaptive، وتلبي الشركة الهولندية متطلبات عشاق الألعاب من خلال منفذ HDMI 2.1 "ملك الألعاب" مع دعم تقنية HDMI VRR وتقنية FreeSync Premium من AMD وتقنية نفيديا G-Sync، وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 100 هرتز.

وتروج شركة فيليبس للتلفاز الذكي الجديد من خلال سماعة الساوند بار من شركة باورز آند ويلكينز Bowers & Wilkins البريطانية، وأوضحت شركة فيليبس على أن سماعة الساوند بار تعتبر النظام الصوتي الأكثر تطورا، الذي يتم استعماله في أجهزة التلفاز الذكية على الإطلاق.

وأعلنت شركة فيليبس عن طرح التلفاز الذكي OLED+986 الفاخر الجديد في الأسواق العالمية اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.