تقنية جديدة تتيح توليد الطاقة من خلال السير على أرضيات خشبية.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

طور فريق من الباحثين في سويسرا تقنية جديدة تتيح توليد الطاقة من السير على أرضيات خشبية، واستطاعوا استغلال هذه الطاقة لإضاءة مصباح كهربائي، حسبما ذكرت الدورية العلمية "ماتر" المتخصصة في مجال أبحاث المادة.



وتعتمد التقنية الجديدة على تزويد ألواح الخشب بوحدات توليد متناهية الصغر مثبتة داخل أغلفة من السيليكون، وتبين من خلال التجارب أن هذه التقنية يمكنها توليد طاقة كافية لإضاءة المصابيح الثنائية الباعثة للضوء، وكذلك الاجهزة الإلكترونية الصغيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث جويدو بانزاراسا من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا رئيس فريق الدراسة قوله إن "خامة الخشب بطبيعتها لا يمكنها اكتساب او خسارة الالكترونات الناقلة للتيار، وهو ما يقلل من قدرتها على توليد الكهرباء، وبالتالي كان التحدي يكمن في تمكين الأخشاب من اجتذاب ثم فقد الإلكترونات".

وخلال التجارب، استطاع الباحثون بواسطة نموذج أولي يتكون من شريحة خشبية بحجم قطع الورق توليد طاقة كافية لتشغيل مصباح كهربائي وأجهزة إلكترونية صغيرة مثل الآلة الحاسبة، بمجرد أن يسير على هذه القطعة شخص بالغ.

وأضاف بانزاراسا أن تركيز هذه التجربة ينصب على كيفية تحويل الأخشاب من خلال إجراءات صديقة للبيئة إلى مادة ذات خواص كهربائية ثم استخدامها لتوليد الطاقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المواصفات الطبيعية للأخشاب من أجل استخدامه في أغراض التصميمات الداخلية للمنازل.

ويهدف فريق الدراسة إلى زيادة قدرة الألواح الخشبية على توليد الكهرباء عن طريق إضافة مزيد من الأغلفة الكيميائية الصديقة للبيئة والتي تتميز بسهولة تركيبها. ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تساعد في نشر فكرة مولدات الكهرباء المدمجة داخل الألواح الخشبية كمصدر لتوليد الطاقة صديق للبيئة في المباني الذكية.