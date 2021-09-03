وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “Modern Bus Company Ltd” في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الأصول/ التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدرب السائقين والعملاء/ التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصص الاتصالات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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