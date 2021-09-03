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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Ericsson

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Ericsson

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير حسابات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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