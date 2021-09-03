10 #وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تطوير العمليات رئيسي.

– مدقق أول.

– مدير دراسات اللجان الابتدائية.

– محلل بيانات رئيسي.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– محلل معاون للزكاة وضريبة الدخل.

– محلل رئيسي نظم معلومات رأس المال البشري.

– محلل الأداء المؤسسي.

– أخصائي اقتصادي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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