وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع/ إلكترونيات الطيران والمحاكاة (الرياض).

– مدرب علوم الطيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– مدرب الأرصاد الجوية (الرياض).

– أخصائي أول (الطائف).

– مشرف فني ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مشغل ميكانيكي/ الصيانة (الطائف).

– مشغل إلكترونيات الطيران (الطائف).

– فني مراقب/ هندسة السفن (الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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