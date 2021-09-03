وظائف إدارية شاغرة لدى أدوية الحكمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت شركة أدوية الحكمة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الإنتاج: شهادة الماجستير في تخصصات: (الصيدلة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تخطيط التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت شركة أدوية الحكمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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