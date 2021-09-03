13 #وظيفة شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تنفيذي.

– مساعد مدير البساتين.

– مدير الأمن.

– مدير أول تحقيق الحوادث.

– مدير الاستجابة للطوارئ.

– مدير الإنشاءات.

– مدير مشروع أول.

– مدير العمارة الداخلية.

– مدير أول الصحة والسلامة.

– مساعد مدير مشروع.

– مساعد مدير المجتمع.

– أخصائي أول تجربة المستخدم الرقمي.

– مساعد مدير التخطيط.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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