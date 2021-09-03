وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة بن شيهون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الاتصالات الداخلية.

– فني آلة.

– منسق الشؤون القانونية.

– مساعد إداري.

– أخصائي عقود.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر