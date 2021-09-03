29 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد طب وجراحة العيون (الرياض).

– طبيب متخصص/ الجراحة التجميلية (الرياض).

– رئيس تمريض/ مركز العلاج الوريدي (الرياض).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– منسق الجدولة وإدارة البيانات (الرياض).

– منسق الحفاظ على الدم (الرياض).

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– موظف استقبال شؤون الموظفين (الرياض).

– ممثل علاقات الموظفين (الرياض).

– محلل الشبكات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– فني اتصالات أول (الرياض).

– معاون السلامة (الرياض).

– مدير قسم السلامة الوقائية (الرياض).

– مهندس أجهزة طبية أول (الرياض).

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ (الرياض).

– فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ ثانٍ (الرياض).

– استشاري التصوير التشخيصي للنساء (المدينة المنورة).

– كبير تقنيين التخدير (المدينة المنورة).

– موظف فرز بريد أول (المدينة المنورة).

– موظف فرز بريد ثانٍ (المدينة المنورة).

– فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ أول (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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