12 #وظيفة شاغرة بفروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت متاجر بنده، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والباحة، وبيشة، وخميس مشيط، وبلجرشي.

تفاصيل وظائف متاجر بنده :

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير متجر (عدد 3 وظائف/ المنطقة الوسطى).

– مصفف أرفف (الباحة).

– كاشير (عدد وظيفتين/ بيشة).

– كاشير (عدد 3 وظائف/ خميس مشيط).

– مصفف أرفف (بلجرشي).

– مصفف أرفف (بيشة).

– موظف خدمة خضار (خميس مشيط).

التقديم على وظائف بنده :

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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