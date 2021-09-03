وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات المباشرة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول محفظة مخاطر ائتمان التجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسب).

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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