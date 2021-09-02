وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق خدمات مرضى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة خدمات صحية، إدارة المستشفيات).

– فني تعقيم: شهادة الدبلوم في تخصص أي تخصص صحي ذي الصلة.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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