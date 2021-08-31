وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر :

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة الأداء.

– مساعد مدير الصحة والسلامة.

– مدير أول الصحة والسلامة.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق.

– مدير الإقامة.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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