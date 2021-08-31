وظائف شاغرة في الشركة السعودية للبوليمرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، الإدارة، نظم المعلومات الإدارية).

– فني محلل/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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