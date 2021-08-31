11 #وظيفة شاغرة بفروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة- التابعة لمجموعة صافولا الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من ينبع، والمدينة المنورة، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير/ هايبر بنده الدانة مول (عدد 3 وظائف/ ينبع).

– كاشير/ بنده المنار مول (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

– مدير متجر (عدد 5 وظائف/ المنطقة الجنوبية).

التقديم على وظائف بنده :

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر