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#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

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شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الإعلان، العلامات التجارية، الموارد البشرية).

– مسؤول أبحاث العملاء الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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