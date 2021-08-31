وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الإعلان، العلامات التجارية، الموارد البشرية).

– مسؤول أبحاث العملاء الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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