وظائف شاغرة بفروع هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير محللي برامج أنظمة الطيران (جدة).

– مبرمج أنظمة الطيران (جدة).

– مبرمج أنظمة تخطيط الموارد (الرياض).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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