الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مراقبة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، إدارة المشاريع).

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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