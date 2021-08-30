وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOMAC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في المنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف شركة NOMAC:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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